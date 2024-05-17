В США сообщили о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков

WP: в начале наступления на Харьковскую область у ВСУ из строя вышла Starlink

В начале наступления российских войск в Харьковской области вышли из строя терминалы спутниковой системы Starlink, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют на линии фронта для связи. Об этом со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что находящаяся в Харьковской области 125-я бригада территориальной обороны ВСУ использовала разведывательные беспилотники для наблюдения за подготовкой российского наступления, однако утром 10 мая трансляции с дронов прекратились из-за радиоэлектронных помех со стороны российских военных. «Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — заявил украинский боец с позывным Артист.

11 мая американский предприниматель Илон Маск сообщал, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной геомагнитной бури. Позднее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин также заявил, что из-за повышенной солнечной активности 13-14 мая несколько спутников Starlink «выбило» с позиций.