Зеленский признал угрозу потери Харькова. Что он попросил у Запада, чтобы удержать контроль над городом?

Зеленский допустил потерю контроля над Харьковом, если Запад не поставит Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC допустил потерю Харькова и назвал условие, при котором, по его словам, этого удастся не допустить.

Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков Владимир Зеленский президент Украины

Также он назвал ситуацию в Харьковской области очень серьезной и подчеркнул, что Украина не может позволить себе потерять город.

В комментарии «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал глупостью слова Зеленского о способности Patriot остановить наступление России.

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

«Это несусветная глупость, (...) президент такого не может сказать. Что такое система Patriot? Эта система может прикрывать только один объект, две системы — два объекта. Харьков — это большой город, чтобы его прикрыть, нужно по крайней мере семь батарей Patriot», — сказал Матвийчук.

Эксперт также считает, что Зеленский просто «уже не знает, что еще можно попросить».

Украина обсуждала с США размещение ПВО Patriot в Харькове

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве заявил, что власти США и Украины в срочном порядке обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot на территории Харькова.

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам ПВО, стараемся изыскать их [из доступных запасов] и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов», — сказал Блинкен.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кроме того, отвечая на вопрос о помощи США на фоне российского наступления, госсекретарь отметил, что американское руководство постарается обеспечить Украину «всем необходимым».

Зеленский же в ходе переговоров с Блинкеном призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение.

Зеленский провел заседание с генералами в Харькове из-за успехов России

В четверг, 16 мая, президент Украины провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления Российской армии, которая ведет активные бои в 20 километрах от города. На заседании Зеленский также назвал харьковское направление сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за ситуации в Харьковской области призвал срочно созвать заседание парламента, чтобы украинское военное руководство на нем доложило о состоянии дел на фронте и рассказало, как так получилось, что на этом участке не было оборонительных укреплений.