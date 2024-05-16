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15:12, 16 мая 2024Бывший СССР

Полковник отреагировал на слова Зеленского об условии потери Харькова

Полковник Матвийчук назвал глупостью слова Зеленского о способе удержать Харьков

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским условие потери Харькова. Слова украинского лидера о способе удержать Харьков при помощи поставок двух систем противовоздушной обороны (ПВР) Patriot Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал глупостью.

Ранее Зеленский допустил потерю Харькова в том случае, если Украине не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

«Это несусветная глупость, (...) президент такого не может сказать. Что такое система Patriot? Эта система может прикрывать только один объект, две системы — два объекта. Харьков — это большой город, чтобы его прикрыть, нужно по крайней мере семь батарей Patriot», — сказал Матвийчук.

Это игра на публику и на западного зрителя. (...) Зеленский уже не знает, что еще можно попросить

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт полковник в отставке

Эксперт также дал оценку сложившейся для Киева ситуации в районе Харькова. «Я бы не стал оценивать ситуацию как критическую для ВСУ, но и успешной ее тоже назвать нельзя. На данный момент на харьковском направлении противник пока терпит тактическое поражение», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

15 мая Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления Российской армии, которая ведет активные бои в 20 километрах от города. Зеленский назвал харьковское направление крайне сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

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«Заслушал развернутый доклад главкома [ВСУ] Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Михаила Драпатого», — сообщил украинский лидер.

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      Кирилл Садовский
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