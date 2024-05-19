В Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом

Бондаренко: в офисе Зеленского были истерики из-за наступления РФ под Харьковом

В Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом. Как сообщил киевский политолог Константин Бондаренко в YouTube-канале «Да, это так», у многих людей были истерики.

По словам Бондаренко, советник главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Андрей Юсов не рассказывал об истериках в офисе Зеленского. Кроме того, он отметил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявлял, что «никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову».

Руководство Украины не готовилось к наступлению ВС России под Харьковом, добавил политик.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Север» в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В ведомстве рассказали о нанесении Российской армией поражения живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.