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13:21, 19 мая 2024Россия

Ходорковский спрогнозировал потерю Украиной Харькова и Одессы

Ходорковский: западные страны почти проиграли в конфликте на Украине

Фото: Василий Прокопенко / РИА Новости

Западные страны практически проиграли в конфликте на Украине. Об этом заявил основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов), передает Bild.

По его мнению, к конце года Украина может потерять Харьков, а к середине следующего — Одессу. Ходорковский отметил, что даже с учетом помощи США реальное соотношение расходов на боевые действия — «два с половиной к одному в пользу [президента России Владимира] Путина».

«Соотношение сил станет 10-15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши», — спрогнозировал Ходорковский и добавил, что это лучший сценарий.

Ранее Ходорковский пожаловался на украинцев, которые выражают в его адрес ненависть в социальных сетях. «Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну. (...) Когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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