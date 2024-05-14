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20:39, 14 мая 2024Россия

Ходорковский заявил о ненавидящих его украинцах

Ходорковский заявил, что украинцы выражают ненависть к нему в соцсетях
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Tobias Schlie / Reuters

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов) пожаловался на украинцев, которую выражают в его адрес ненависть в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Time Саймон Шустер.

«Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, (...) когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — приводит корреспондент слова основателя ЮКОСа.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию.

В 2015 году его объявили международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов. 9 января 2024 года МВД России переобъявило его в розыск после возбуждения дела за фейки о Вооруженных силах (ВС) России.

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