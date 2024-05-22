В Минобороны России рассказали о продвижении бойцов «Севера» под Харьковом

Минобороны России заявило о продвижении в глубину обороны ВСУ под Харьковом

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовиков в районе Волчанска и Липцов.