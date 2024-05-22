Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 22 мая 2024Россия

В Минобороны России рассказали о продвижении бойцов «Севера» под Харьковом

Минобороны России заявило о продвижении в глубину обороны ВСУ под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовиков в районе Волчанска и Липцов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

      Кремль прокомментировал решение ряда европейских стран признать Палестину

      Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА выписали из больницы

      В Минобороны России рассказали о продвижении бойцов «Севера» под Харьковом

      В Кремле отреагировали на решение Евросоюза по доходам от активов России

      Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и техники ВСУ

      В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

      Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше