Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

Путин заявил, что у ВС России на сегодняшний день нет цели брать Харьков

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска не планируют брать под контроль Харьков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

Путин объяснил наступление в Харьковской области действиями Украины

Глава государства заявил, что в сегодняшних событиях на Украине виноваты власти Киева и западные спонсоры.

«Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Допустив госпереворот, способствуя ему, западные спонсоры создали условия для перехода тлеющего конфликта в вооруженный. Это они в этом виноваты, пытаются переложить с больной головы на здоровую», — заявил Путин. По его словам, на Россию пытаются возложить вину за происходящее на Украине.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Путин также заявил, что и вина за происходящее на харьковском направлении лежит на властях Украины. Он отметил, что украинская сторона продолжает обстреливать живые кварталы приграничных территорий, в том числе Белгород.

«Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — напомнил он.

Впервые о создании санитарной зоны на Украине Путин говорил летом 2023 года

В июне 2023 года во время встречи с военкорами президент России говорил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона. Он допускал, что она может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Позже Путин уточнял, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов. Он добавил, что речь идет о дальнобойных орудиях, прежде всего, иностранного производства, которые Киев используют для обстрела мирных российских населенных пунктов.

Аналогичное заявление делал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщал, что продвижение России в Харьковской области позволит создать санитарную зону, а также отбросить украинские силы от границ Белгородской области.