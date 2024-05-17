Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 17 мая 2024Россия

Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

Путин заявил, что у ВС России на сегодняшний день нет цели брать Харьков
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска не планируют брать под контроль Харьков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

Путин объяснил наступление в Харьковской области действиями Украины

Глава государства заявил, что в сегодняшних событиях на Украине виноваты власти Киева и западные спонсоры.

«Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Допустив госпереворот, способствуя ему, западные спонсоры создали условия для перехода тлеющего конфликта в вооруженный. Это они в этом виноваты, пытаются переложить с больной головы на здоровую», — заявил Путин. По его словам, на Россию пытаются возложить вину за происходящее на Украине.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Путин также заявил, что и вина за происходящее на харьковском направлении лежит на властях Украины. Он отметил, что украинская сторона продолжает обстреливать живые кварталы приграничных территорий, в том числе Белгород.

«Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — напомнил он.

Впервые о создании санитарной зоны на Украине Путин говорил летом 2023 года

В июне 2023 года во время встречи с военкорами президент России говорил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона. Он допускал, что она может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024

Позже Путин уточнял, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов. Он добавил, что речь идет о дальнобойных орудиях, прежде всего, иностранного производства, которые Киев используют для обстрела мирных российских населенных пунктов.

Аналогичное заявление делал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщал, что продвижение России в Харьковской области позволит создать санитарную зону, а также отбросить украинские силы от границ Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Выбор самого сексуального мужчины Британии смутил женщин

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      В Китае резко упростили условия покупки жилья

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше