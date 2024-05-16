Рогов: наступление ВС РФ в Харьковской области позволит создать санитарную зону

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, к реализации каких целей приведет наступление российских военных в Харьковской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов раскрыл цель наступления России в Харьковской области и подчеркнул, что продвижение в этом регионе позволит создать санитарную зону, а также отбросить украинские силы от границ Белгородской области.

12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ четырех населенных пунктов Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.