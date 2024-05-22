ВСУ обстреляли дома жителей Харьковской области за отказ от эвакуации

ВСУ обстреляли дома отказывающихся эвакуироваться жителей Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По его словам, в Харьковской области достаточно много людей, отказавшихся покидать свои дома. Их обвиняли в том, что они ожидают прихода Российской армии, называли «ждунами» и коллаборационистами. Теперь по их жилищам ВСУ ведут огонь.

Ранее из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей. Не уточняется, куда они были вывезены.

До этого стало известно, что ВСУ формируют в Харькове огневые позиции в жилых кварталах, чтобы использовать жителей города как живой щит.