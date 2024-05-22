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15:52, 22 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли дома жителей Харьковской области за отказ от эвакуации

ВСУ обстреляли дома отказывающихся эвакуироваться жителей Харьковской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По его словам, в Харьковской области достаточно много людей, отказавшихся покидать свои дома. Их обвиняли в том, что они ожидают прихода Российской армии, называли «ждунами» и коллаборационистами. Теперь по их жилищам ВСУ ведут огонь.

Ранее из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей. Не уточняется, куда они были вывезены.

До этого стало известно, что ВСУ формируют в Харькове огневые позиции в жилых кварталах, чтобы использовать жителей города как живой щит.

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      Илья Таксюр
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