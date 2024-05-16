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13:10, 16 мая 2024Бывший СССР

ВСУ запланировали использовать жителей Харькова как живой щит

Ганчев: ВСУ будут использовать жителей Харькова как живой щит

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют в Харькове огневые позиции в жилых кварталах, чтобы использовать жителей города как живой щит. Такое заявление сделал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», — заявил Ганчев.

По его словам, часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений режима Киева.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что ВС России наносят удары по местам расположения украинских военных и по колоннам ВСУ, которые направляются в Харьковскую область. По его словам, ВСУ активно подтягивают все свои резервы с множества направлений для поддержки обороны Харьковской области и именно на них, прежде всего, направлен удар ВС России.

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      Валентин Карант
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