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12:38, 16 мая 2024Бывший СССР

Российская авиация нанесла удары по идущим в Харьков колоннам ВСУ

Ганчев: ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Antonio Bronic / Reuters

ВС России наносят удары по местам расположения украинских военных и по колоннам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направляются в Харьковскую область. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Сильно активизировались наши вооруженные силы, в том числе и ВКС, в части нанесения ударов по позициям и по местам дислокации, и в том числе по той помощи, которая идет именно со стороны разных направлений», — заявил Ганчев.

По его словам, ВСУ активно подтягивают все свои резервы с множества направлений для поддержки обороны Харьковской области и именно на них, прежде всего, направлен удар ВС России.

Ранее стало известно, что ВСУ начали снимать с блокпостов полицейских и бойцов территориальной обороны для переброски на фронт в Харьковской области. Кроме того, на фронт отправляют военнослужащих учебных частей и центров.

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      Валентин Карант
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