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23:07, 15 мая 2024Бывший СССР

ВСУ начали переброску полиции на фронт в Харьковской области

ТАСС: ВСУ перебрасывают полицию на фронт в Харьковской области

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали снимать с блокпостов полицейских и бойцов территориальной обороны для переброски на фронт в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Кроме того, на фронт отправляют военнослужащих учебных частей и центров. По словам собеседника агентства, их перебрасывают в связи с продвижением российских войск и отсутствия необходимых резервов в живой силе и технике.

15 мая в Минобороны Украины также сообщили о стягивании резервов ВСУ к Волчанску в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на волчанское направление перебросили, в частности, элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють».

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      Сергей Грехов
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