Минобороны Украины заявило о стягивании резервов к Волчанску

Минобороны Украины: к Волчанску стянуты резервы ВСУ, но ВС России вошли в город

К Волчанску Харьковской области стянуты резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но части Вооруженных сил (ВС) России вошли в город. Об этом заявил представитель украинского министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Лазуткин прокомментировал информацию немецкого издания Bild о занятии ВС России северной окраины Волчанска. Он подтвердил информацию и рассказал о стягивании самых эффективных украинских подразделений на этом направлении к городу.

«Подтянуты резервы вблизи Волчанска, но некоторые [российские] пехотные группы в город зашли», — заявил спикер Минобороны Украины. Он подчеркнул, что ситуация в районе населенного пункта остается напряженной для ВСУ.

Ранее журналист издания Bild Юлиан Репке сообщил, что ВС России заняли северную часть Волчанска и обходят город с востока.