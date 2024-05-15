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13:31, 15 мая 2024Бывший СССР

Минобороны Украины заявило о стягивании резервов к Волчанску

Минобороны Украины: к Волчанску стянуты резервы ВСУ, но ВС России вошли в город
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

К Волчанску Харьковской области стянуты резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но части Вооруженных сил (ВС) России вошли в город. Об этом заявил представитель украинского министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Лазуткин прокомментировал информацию немецкого издания Bild о занятии ВС России северной окраины Волчанска. Он подтвердил информацию и рассказал о стягивании самых эффективных украинских подразделений на этом направлении к городу.

«Подтянуты резервы вблизи Волчанска, но некоторые [российские] пехотные группы в город зашли», — заявил спикер Минобороны Украины. Он подчеркнул, что ситуация в районе населенного пункта остается напряженной для ВСУ.

Ранее журналист издания Bild Юлиан Репке сообщил, что ВС России заняли северную часть Волчанска и обходят город с востока.

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      Юрий Леонов
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