В Германии рассказали о продвижении ВС России в районе Волчанска

Журналист Репке: ВС России заняли северную часть Волчанска в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и обходят город с востока. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова в Telegram приводит издание BILD.

По данным эксперта, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои идут в районе мясокомбината. В них, в том числе, участвуют бойцы «Легиона "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).