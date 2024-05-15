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13:29, 15 мая 2024Бывший СССР

В Германии рассказали о продвижении ВС России в районе Волчанска

Журналист Репке: ВС России заняли северную часть Волчанска в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и обходят город с востока. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова в Telegram приводит издание BILD.

По данным эксперта, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои идут в районе мясокомбината. В них, в том числе, участвуют бойцы «Легиона "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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