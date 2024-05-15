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12:18, 15 мая 2024Бывший СССР

Названы возможные действия армии России после боев за Волчанск

Военный эксперт Дандыкин: после Волчанска РФ будет расширять зону безопасности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После взятия Волчанска под контроль российские военные, вероятнее всего, попытаются продлить зону безопасности вдоль границы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Волчанск очень важен, это не деревня и не поселок, а важный узел сопротивления. Вооруженные силы Украины очень держались за него, хотя он и рядом с границей. Именно оттуда во многом стреляли по Белгороду, по жилым домам, — сказал Дандыкин. — Дальше будет продвижение вперед, расширение зоны безопасности по линии границы».

Зона безопасности, как отметил военный эксперт, постепенно расширяется, растягиваясь на сотни километров. Но, по мере продвижения к Харькову, по мнению Дандыкина, будет становиться все труднее.

«Что-то там да накопали, создали линию безопасности, укрепления. Сейчас, как мы знаем, туда перебрасывают танки Leopard, так что у российских военных будет много работы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что Волчанск взят Российской армией. В Минобороны России ситуацию пока не комментировали.

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