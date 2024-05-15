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21:47, 15 мая 2024Россия

Стало известно о переброске элитной бригады ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на харьковское направление

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» на харьковское направление. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Информатор агентства уточнил, что ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на волчанское направление из-под Часова Яра.

В марте в результате удара российских военных повторно было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в Харькове.

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      Марина Совина
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