Стало известно о переброске элитной бригады ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на харьковское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» на харьковское направление. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Информатор агентства уточнил, что ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на волчанское направление из-под Часова Яра.

В марте в результате удара российских военных повторно было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в Харькове.