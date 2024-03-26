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11:52, 26 марта 2024Бывший СССР

ВС России снова поразили расположение штурмовой бригады в Харькове

ВС России поразили расположение штурмбригады и танковое училище в Харькове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Удары Вооруженных сил России второй раз за три дня поразили расположение штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на подпольщиков из Харькова, передает РИА Новости.

«Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД "Бандурки" (Харьковский национальный университет внутренних дел — прим. «Ленты.ру»). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка "скорых", квартал оцеплен», — рассказал он.

По словам Лебедева, взрывы также произошли в танковом училище. Удары по городу произошли в две волны: первая — с 01:00 до 02:00, а вторая — в 03:30. При этом сразу после воздушной тревоги, еще до взрывов, в городе отключили электричество.

В воскресенье, 24 марта, российские военные также поразили место дислокации украинской штурмовой бригады «Лють». При этом было ликвидировано не менее 30 бойцов Вооруженных сил Украины.

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      Александр Курбатов
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