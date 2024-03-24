Стало известно об ударе по украинской штурмовой бригаде «Лють»

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали 30 бойцов украинской штурмовой бригады «Лють»

Российские военные совершили удар по месту дислокации украинской штурмовой бригады «Лють» в Харькове, ликвидированы по меньшей мере 30 бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, 23 марта ВС России нанесли серию ударов по военным объектам Харькова — один из них пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел. В общежитиях, утверждает Лебедев, находились члены различных группировок, включая представителей штурмовой бригады Национальной полиции «Лють». Уточняется также наличие иностранных военных.

После удара, отметил представитель подполья, силовики оцепили близлежащие районы и не снимали оцепление, пока всех раненых не увезли машины скорой помощи, которых было задействовано более десятка.

Кроме того, 23 марта, по словам Лебедева, российские силы нанесли удар по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове. По свидетельствам местных жителей, они были хорошо вооружены и экипированы.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по заводу «Электротяжмаш» в Харькове, где располагалась тяжелая техника Вооруженных сил Украины. На предприятии также производились генераторы для гидроэлектростанций.