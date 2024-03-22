ВС России нанесли удар по заводу в Харькове с тяжелой техникой ВСУ

Подполье: ВС России поразили стратегический завод «Электротяжмаш» в Харькове

Российская армия нанесла удар заводу «Электротяжмаш» в Харькове. Там находилась тяжелая техника Вооруженных сил Украины, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в завод "Электротяжмаш"», — приводятся в публикации слова Лебедева.

Отмечается, что завод обладает стратегической важностью для сектора экономики и безопасности Украины. На предприятии в частности производится генераторы для гидроэлектростанций.

Ранее из-за повреждений, полученных после ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции. По сообщению директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в настоящий момент специалисты затрудняются назвать восстановления электрогенерации на объекте.