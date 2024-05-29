Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

Песков: Кремль знал, что Польша снимет ограничения для Украины по оружию

Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории России.

Он добавил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины. Общий объем помощи с начала конфликта Томчик оценил в 15-20 миллиардов злотых (331-442 миллиарда рублей).

В Кремле заявление польских властей назвали очевидным

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что видел заявление Томчика об отсутствии ограничений на использование польского оружия.

Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков подчеркнул, что президент России неоднократно говорил о реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по российской территории. Вероятно, пресс-секретарь российского лидера имел в виду в том числе высказывание Владимира Путина, сделанное накануне.

«Они [страны Запада] должны помнить, что это [европейские члены альянса], как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории», — заявил Путин, подчеркнув, что в ответ на подобные действия Россия приняла решение создать зону безопасности под Харьковом.

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Генсек НАТО попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву оружия

Словам Томчика предшествовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал разрешить Украине бить дальнобойным западным оружием по территории России. По его мнению, Киев должен сам решать, как использовать переданное союзниками вооружение, поскольку в этом случае оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя призыв Столтенберга, заявила, что Штаты не хотят обострения конфликта ни в какой форме. Таким образом в Белом доме вновь отказали Киеву в праве использовать иностранное оружие для ударов по российской территории.

Известно, что против этого выступают также, как минимум, Германия и Италия.

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Об использовании западного оружия по территории РФ сообщали во Франции и Германии

Французское агентство AFP накануне сообщило, что Украина применила американское оружие для удара по целям в России. Так, по их сведениям, в последний раз оружие из США использовалось для ударов по Краснодарскому краю.

Тогда же немецкое издание Bild сообщило, что один раз для атаки по цели на российской территории украинские военные применили зенитную систему Patriot. По данным СМИ, после этого гневная реакция не заставила себя долго ждать — Украине пригрозили остановкой поставок зенитных ракет, если подобный инцидент повторится.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отрицает любое применение западного вооружения на территории РФ. «Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — заявил он.