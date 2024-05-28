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17:11, 28 мая 2024Мир

Путин заявил о внимании к заявлениям об ударах по России оружием Запада

Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах ВСУ оружием Запада
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва внимательно следит за заявлениями о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России оружием Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они [страны Запада] должны помнить, что это [европейские члены альянса], как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что в ответ на подобные действия Россия и приняла решение создать зону безопасности в Харьковской области.

Ранее Путин заявил, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют. Так он высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России.

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      Максим Габриелян
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