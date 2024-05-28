Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России

AFP: Украина применяла американское оружие для ударов по России

Украина применила американское оружие для удара по целям в России. Об этом стало известно агентству AFP, пишет РБК.

В последний раз оружие из США использовалось для ударов по Краснодару. Какое именно вооружение использовалось Вооруженными силами Украины (ВСУ), не уточняется.

При этом в Белом доме неоднократно просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.

Как написало ранеее 28 мая немецкое издание Bild, один раз для атаки по цели на российской территории украинские военные применили зенитную систему Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ никогда не использовали иностранное оружие для ударов по целям на территории России, так как у Киева нет соответствующего разрешения. «Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — поведал Зеленский.