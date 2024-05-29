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09:37, 29 мая 2024Мир

Польша разрешила Украине применять поставленное оружие для ударов по России

Минобороны Польши: у Украины нет ограничений на применение поставленного оружия
Цезарий Томчик

Цезарий Томчик. Фото: Albert Zawada / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Польша разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение. Об этом сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик, передает ТАСС.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — заявил Томчик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине применять западное оружие для ударов по России и попросил союзников подумать о снятии запрета.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя призыв Столтенберга, заявила, что США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме.

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      Елизавета Мытарева
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