Польша разрешила Украине применять поставленное оружие для ударов по России

Минобороны Польши: у Украины нет ограничений на применение поставленного оружия

Польша разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение. Об этом сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик, передает ТАСС.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — заявил Томчик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине применять западное оружие для ударов по России и попросил союзников подумать о снятии запрета.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя призыв Столтенберга, заявила, что США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме.