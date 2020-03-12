Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попыталась покончить с собой в тюрьме

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (до трансгендерного перехода была известна как Брэдли Мэннинг) попыталась покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом со ссылкой на ее адвокатов cообщила 11 марта газета The New York Times.

«Ее действия показывают, как сильны ее убеждения, и какой серьезный вред ей наносит "гражданское" заключение, которому ее подвергли», — говорится в заявлении юристов.

Там же подчеркивается, что Мэннинг не собирается предавать свои принципы даже под угрозой своей жизни и здоровью и не будет участвовать в процессе, на который вызвана в качестве свидетеля. Речь идет о неких секретных слушаниях, на которых она отказалась давать свидетельские показания — предположительно, дело касается WikiLeaks

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Представители изолятора, в котором держат бывшего военного армии США, подтвердили, что произошел «инцидент». Сейчас Мэннинг занимаются врачи, ее жизни ничто не угрожает. О том, что ее заключили под стражу за отказ дать показания, стало известно в марте 2019 года.

Мэннинг, тогда еще — мужчина по имени Брэдли — был приговорен в 2013-м к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

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