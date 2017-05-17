Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks военнослужащая Челси Мэннинг вышла на свободу. Об этом сообщает BBC News.

Преступник, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

Бывший президент США Барак Обама в январе 2016 года сократил срок пребывания Челси Мэннинг в тюрьме.

В ходе пребывания в тюрьме Мэннинг дважды пыталась совершить самоубийство. Кроме того, ей был поставлен диагноз «гендерная дисфория», и она принимала женские гормоны по рекомендации врача.