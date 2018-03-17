Умер сдавший Челси Мэннинг хакер

В США скончался хакер Адриан Ламо, сообщивший властям США о деятельности информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола была известна как Брэдли Мэннинг). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Информацию подтвердила полиция округа Седжвик в штате Канзас, где проживал хакер, причина смерти Ламо на данный момент неизвестна.

Материалы по теме Враг государства История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной

Ламо получил известность в начале 2000-х годов, когда он был арестован и осужден за взлом компьютерных сетей крупных компаний, включая Yahoo, а также газеты The New York Times.

В мае 2010 года Ламо рассказал властям США, что состоял в переписке с Мэннингом, который в доверительной беседе сообщил ему, что именно он направил в WikiLeaks 39-минутную видеозапись расстрела американским военным вертолетом группы гражданских лиц в Ираке.

Мэннинг был арестован и в 2013 году приговорен к 35 годам тюрьмы. В 2017-м президент США Барак Обама сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!