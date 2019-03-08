Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг снова взяли под стражу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола была известна как Брэдли Мэннинг) снова взята под стражу в США. Об этом сообщает Associated Press.

Она отказалась давать показания по этой организации. После этого судья Клод Хилтон постановил, что она останется в заключении, пока не изменит свое решение и не выступит перед присяжными.

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Мэннинг был приговорен в 2013-м к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

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