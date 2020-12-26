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У Сноудена в России родился сын

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Фото: Татьяна Локшина / РИА Новости

У живущего в России бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена родился сын. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Анатолия Кучерены, который представляет интересы Сноудена, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — сказал он, не уточнив, какое имя дали ребенку.

Ранее в декабре стало известно, что Эдвард Сноуден готовит документы, необходимые для российского гражданства.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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