Эдвард Сноуден сможет навсегда остаться в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил перманентный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

Юрист добавил, что процедура продления документа заняла некоторое время из-за ситуации с COVID-19. Представитель Сноудена заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.

30 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Сноудена обязали отдать американским властям 4,2 миллиона долларов, полученные за книгу «Личное дело» (Permanent Record) и речи, с которыми он выступал. Проводивший заседание судья отметил, что американец был обязан представить рукопись своей книги о работе в разведывательных службах на рассмотрение АНБ и ЦРУ.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.