Суд в США признал незаконной раскрытую Сноуденом слежку спецслужб

Апелляционный суд в Калифорнии признал незаконной раскрытую в 2013 году экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом слежку спецслужб за населением. Об этом сообщает Reuters.

Сбор записей телефонных разговорах граждан США без разрешения судов нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки». Отмечается, что такое решение было вынесено во время обжалования приговора четырем сомалийцам, которые проживали в Калифорнии. Их осудили в 2013 году за финансирование религиозных фанатиков. Американские чиновники указывали, что именно в целях подобной борьбы и велась слежка, однако суд отверг этот аргумент. При этом приговор сомалийцам он оставил в силе, так как их телефонные разговоры были не главным доказательством.

Сам Сноуден отметил после этого, что не верил в то, что доживет до дня, когда американские суды назовут действия АНБ противозаконными.

16 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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