Сноудена обязали отдать США миллионную выручку от его книги

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена обязали отдать американским властям 4,2 миллиона долларов, полученные за книгу «Личное дело» (Permanent Record) и речи, с которыми он выступал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральный суд в штате Виргиния.

В суде отметили, что Сноуден был обязан представить рукопись своей книги о работе в разведывательных службах на рассмотрение Агентству национальной безопасности и Центральному разведывательному управлению. Как заявил судья Лиам О'Грейди, невыполнение этого правила является нарушением обязательств, которые ранее взял на себя Сноуден.

22 сентября CNN сообщил, что Сноуден согласился отдать американскому государству весь гонорар за автобиографическую книгу и речи, с которыми он выступал. Суд признал, что они, как и книга, содержали нарушения договора о неразглашении, который подписывал Сноуден во время работы на разведку. Перед публикацией книги он не согласовывал содержание с бывшими работодателями. На следующий день, 23 сентября, Сноуден опроверг согласие отдать стране выручку.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, где говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.