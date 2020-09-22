Cноуден согласился отдать США всю выручку за книгу с секретной информацией

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился отдать американскому государству весь гонорар за автобиографическую книгу «Личное дело» (Permanent Record) и речи, с которыми он выступал. Об этом сообщает CNN.
Всего выручка Сноудена, которую он целиком выплатит США, составила более 5 миллионов долларов — 4,2 миллиона за книгу и чуть более миллиона суммарно за 56 платных выступлений.
Суд признал, что они, как и книга, содержали нарушения договора о неразглашении, который подписывал Сноуден во время работы на разведку. Перед публикацией книги он не согласовывал содержание с бывшими работодателями. Отмечается, что его согласие не означает автоматической передачи денег — он намерен оспаривать решение суда.
16 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена.
В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, где говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.
В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.