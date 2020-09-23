Сноуден опроверг передачу США всех доходов за книгу с секретной информацией

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг согласие отдать стране выручку за книгу с секретной информацией «Личное дело» (Permanent Record). Об этом он сообщил в Twitter.

«CNN неверно сообщили об этом. Это не соглашение, я не соглашался на это», — написал Сноуден. Он отметил, что более интересным заголовком стал бы «США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена». Разоблачитель уточнил, что решения американского суда в отношении него в данный момент не подлежат исполнению, так как он «находится в изгнании».

Накануне CNN сообщил, что выручка Сноудена, которую он якобы согласился целиком передать США, составила более 5 миллионов долларов. Суд в США признал, что его платные выступления и книга содержали нарушения договора о неразглашении, который подписывал Сноуден во время работы на разведку. Перед публикацией книги он не согласовывал содержание с бывшими работодателями.

16 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, где говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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