Мир
 
Последние новости
Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России
Онищенко встал на защиту Басты после его большого концерта в пандемию
Россияне начали скупать автомобили Lada
На Украине отменили карантин выходного дня
Следователи заинтересовались гибелью беременной подруги российского стримера
Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки
Бывший участник «Чай вдвоем» станцевал голым в бане с толпой мужчин
Названа на треть снижающая риск заразиться коронавирусом болезнь
Российский боец UFC устроил пьяную драку на свадьбе
Власти Петербурга запретили работу кафе и ресторанов в новогодние выходные
Новости партнеров
Прослушать новость

Эдвард Сноуден подготовит документы для российского гражданства

Перейти в «Мою Ленту»
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
Фото: Globallookpress.com

Эдвард Сноуден подготовит документы, необходимые для российского гражданства. Об этом со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену сообщает РИА Новости.

«Он занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство», — приводит агентство его слова.

О том, что американец собирается в скором времени стать гражданином РФ, российским СМИ стало известно месяц назад.

Ранее Кучерена сообщил, что его клиент получил бессрочный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. При этом юрист заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сноуден решил получить российское гражданство
Названо условие возвращения Сноудена в США
Сноудена обязали отдать США миллионную выручку от его книги