Эдвард Сноуден подготовит документы для российского гражданства

Эдвард Сноуден подготовит документы, необходимые для российского гражданства. Об этом со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену сообщает РИА Новости.

«Он занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство», — приводит агентство его слова.

О том, что американец собирается в скором времени стать гражданином РФ, российским СМИ стало известно месяц назад.

Ранее Кучерена сообщил, что его клиент получил бессрочный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. При этом юрист заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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