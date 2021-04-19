В России спрогнозировали новые «удары» США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал новые «претензии» США к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «удары» будут направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие России. Он отметил, что Соединенным Штатам невыгодно развитие России как сильного суверенного государства. «Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — отметил он.

Володин подчеркнул, что именно с этим связана «истерика» Вашингтона в последнее время. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, такие как приписываемая ей хакерская атака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, вмешательство в выборы и дела иностранных государств.