ПАСЕ призвала освободить Навального и допустить к нему врачей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию выпустить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы и допустить к нему врачей. Текст соответствующей резолюции опубликован на сайте организации.

105 депутатов проголосовали «за», 26 — «против». Еще 11 воздержались.

ПАСЕ призвала Россию «немедленно и при любых обстоятельствах освободить Навального до проведения следующего заседания Комитета министров по правам человека в июне 2021 года». Кроме того, депутаты потребовали еще до освобождения Навального предоставить ему медицинскую помощь и допустить выбранного им врача.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Отмечалось, что терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН.