Канцлер Австрии выступил против новых санкций в отношении России

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против новых санкций в отношении России. Таким мнением политик поделился с газетой Neuen Zurcher Zeitung.

По мнению австрийского лидера, санкции, раннее введенные Евросоюзом против России, были правильным шагом, однако введение дополнительных ограничений как самоцели будет ошибочным.

«Мир на нашем континенте будет возможен только с Россией, а не в условиях противостояния с ней», — подчеркнул Курц. Политик также призвал стороны к диалогу и деэскалации.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас также предостерег от конфронтации с Россией, отметив, что Берлин стремится к диалогу и добрососедству с Москвой. Дипломат назвал хитрецами те страны, которые требуют введения новых санкций против Москвы, так как подобные меры не будут полезными в реальности.