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МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Kay Nietfeld / Pool via Reuters / File Photo

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас предостерег от конфронтации с Россией, отметив, что Берлин стремится к диалогу и добрососедству с Москвой. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире телеканала ARD, его слова передает ТАСС.

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», — подчеркнул дипломат, назвав хитрецами те страны, которые требуют введения новых санкций против Москвы, так как подобные меры не будут полезными в реальности.

По мнению Мааса, отношения между Россией и странами Запада очень плохие, но не должны оставаться такими в будущем. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт», — подытожил глава МИД.

Ранее в Белом доме оценили результаты введения санкций против России. Там отметили, что пока что результаты их введения достаточно близки к тому, на что рассчитывали в Вашингтоне, планируя действовать в санкциях пропорционально и применять целевой подход.

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