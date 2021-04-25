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Польша обвинила Россию в желании возродить империю

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в желании возродить империю, передает РИА Новости.

«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», — заявил Блащак в интервью Polskie Radio.

Он заверил, что Польша внимательно следит за происходящим на восточных границах, модернизирует свою армию и наращивает численность войск.

15 апреля Варшава объявила о высылке трех российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти поддержали последние санкции США против России. Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши.

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