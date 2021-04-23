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Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

МИД России в качестве ответной меры объявил персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

Известно, что указанные лица должны покинуть территорию страны до 15 мая текущего года включительно.

В ведомстве подчеркнули, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений.

«Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский посетил российское внешнеполитическое ведомство и отказался комментировать визит.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол и ему была вручена соответствующая нота. Отмечалось, что основанием для высылки стало нарушение условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

Позднее в российском МИД заявили, что Москва в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.

Отношения России и западных стран резко ухудшились. Помимо Польши о высылке российских дипломатов объявили США, Болгария, Украина, Чехия и Словакия. По всем инцидентам Москва дает зеркальный ответ.

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