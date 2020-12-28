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Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что выдворяет помощника болгарского военного атташе подполковника Митко Борисова. «Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в заявлении. Отмечается, что данный шаг стал ответом на высылку российского дипломата из Болгарии.

В середине декабря стало известно, что болгарские власти решили выдворить российского дипломата. Его обвинили в нарушении закона: россиянин якобы занимался шпионажем с 2017 года. Дипломата уличили в попытке получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии.

В российском посольстве в Софии уточнили, что речь идет о военном, военно-воздушном и военно-морском атташе. Диппредставительство также подчеркнуло, что высылка дипломата «безосновательна и не способствует развитию диалога двух стран в военной сфере».

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