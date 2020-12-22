Колумбия обвинила российских дипломатов в шпионаже

Колумбия обвинила двух российских дипломатов в шпионаже и выслала их из страны. Об этом пишет газета El Tiempo со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что работников дипмиссии Александра Паристова и Александра Белоусова подозревают в разведывательной деятельности. По данным издания, они провели в стране более двух лет. Мужчины уже покинули страну авиарейсом Богота-Амстердам-Москва.

Дипломаты якобы завербовали информантов в городе Кали ради военной разведки. Помимо этого, россияне занимались экономическим шпионажем, в частности, интересуясь эксплуатацией минеральных ресурсов, пишет газета.

18 декабря Болгария также обвинила российского дипломата в шпионаже. Он якобы занимался разведкой с 2017 года. Его уличили в попытке получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии. В конце января 2020-го прокуратура страны также возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.