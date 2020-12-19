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Стало известно о намерении администрации Трампа закрыть два консульства в России

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Фото: Павел Лисицын / РИА новости

Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Конгрессу США о намерении закрыть два консульства в России. Об этом стало известно Associated Press от источников.

Госдепартамент поставил конгрессменов в известность о планах закрыть консульство во Владивостоке и временно приостановить работу консульства в Екатеринбурге. В уведомлении Конгресса, на копию которого также ссылается агентство, этот шаг связывают с введенными в 2017 году ограничениями российских властей по числу американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. Отмечается, что в случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.

Ранее о возможном закрытии консульств сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Тогда представитель генкунсульства США во Владивостоке заявил, что у него пока нет информации о возможном закрытии.


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