Стало известно о возможном закрытии двух консульств США в России

Власти США пересмотрят условия работы своих дипломатов в России. Они намерены полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

В марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса генконсульство США во Владивостоке приостановило деятельность. Такое решение было объяснено заботой о здоровье сотрудников. Работу планировалось восстановить после того, как эпидемиологическая обстановка улучшится.

В консульстве США в Екатеринбурге с марта оказываются только те услуги, которые связаны с экстренными ситуациями. Американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине работают в этом же режиме.

При этом представитель генкунсульства США во Владивостоке заявил, что у него пока нет информации о возможном закрытии, передает РИА Новости.

В июле США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. В Госдепе пояснили, что это необходимо для защиты американской интеллектуальной собственности. В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой.