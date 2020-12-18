В Белоруссии планируют ввести плату за пересечение границ

Министерство финансов Белоруссии планирует ввести обязательную плату за пересечение границы республики на легковом автомобиле. Об этом пишет портал Tut.by.

Отмечается, что новая норма может быть включена в Налоговый кодекс страны. Плата за выезд и въезд через пропускные пункты составит 81 белорусский рубль (2 374 российских рубля) с одной машины. От уплаты сбора будут освобождены главы иностранных государств, дипломаты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, а также те, кто едет на похороны или лечение.

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Решение о введении нового сбора будут принимать областные власти, на территории которых располагаются пропускные пункты. Кроме того, новые меры не коснутся автомобилистов, въезжающих или прибывающих из России. Налоговый сбор затронет только желающих пересечь границу с Евросоюзом (ЕС) или Украиной.

10 декабря власти Белоруссии распорядились закрыть границы страны из-за распространения коронавируса. Ограничения не коснулись лишь авиасообщения, все железнодорожные, автомобильные и пешеходные пункты пропуска прекратят пропускать граждан уже 20 декабря. Границы с Россией при этом остались открыты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уничтожить все частные предприятия, которые до конца 2020 года не учредят официальные профсоюзы. Он связал это с тем, что некоторые представители бизнеса взяли курс «на уничтожение государства».