Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг между странами. Об этом сообщает Минцифры России, передает ТАСС.

С 1 ноября снижается стоимость звонков, смс и интернет-трафика. В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия.

О снижении платы за роуминг сообщили как российские, так и белорусские операторы связи.

Ранее стало известно о планах Министерств связи России и Белоруссии отменить роуминг между странами до конца 2020 года.

Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце прошлого года. Ранее планировалось, что изменения вступят в силу не позднее сентября 2020 года.