Россия и Белоруссия захотели отменить роуминг до конца года

Министерства связи России и Белоруссии захотели отменить роуминг до конца 2020 года. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Как сообщил Рапота, до конца года ведомства обещали решить вопрос с роумингом. По его словам, ведомства заверили, что они разберутся с этой проблемой. «Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — добавил он.

Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце прошлого года. Ранее планировалось, что изменения вступят в силу не позднее сентября 2020 года.

Москва и Минск планировали подписать дорожную карту еще до конца сентября 2019 года, однако не смогли договориться по двум вопросам, касающимся расчетов между операторами.