Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсвязи республики.

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Ранее стало известно, что дорожную карту подписала Россия. Как сообщали в российском Минкомсвязи, плата за входящие вызовы в роуминге в Белоруссии перестанет взиматься не позднее сентября 2020 года.

Стороны собирались подписать дорожную карту еще до конца сентября, но по итогам совещания 3 октября не смогли договориться по двум вопросам о расчетах между операторами — ставке интерконнекта (сумма, которую оператор одной страны платит оператору другой за минуту разговора вне своей сети) и межоператорским роуминговым тарифам (расчеты между компаниями, когда абонент находится в роуминге и пользуется зарубежной инфраструктурой для звонка).

Отмечалось, что если бы стороны договорились по дорожной карте в срок, то сама отмена роуминга заняла бы шесть-девять месяцев. Таким образом, он мог бы быть отменен не позднее весны-лета 2020 года.

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