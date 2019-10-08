Белоруссия собралась покупать меньше газа у России

В 2020 году Белоруссия может снизить объем закупок природного газа у России. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, сообщает во вторник, 8 октября, ТАСС.

По его словам, снижение импорта связано с запуском Белорусской АЭС. Будущие объемы закупки газа Каранкевич не назвал. В этом году, по прогнозам, поставки составят 20 миллиардов кубометров.

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Что касается цен на газ, то, как отметил Каранкевич, их Москва и Минск начнут обсуждать после того, как будут готовы дорожные карты по экономической интеграции между странами.

Строительство Белорусской АЭС началось в 2011 году. Ввод в эксплуатацию первого блока мощностью 2400 мегаватт намечен на 2020 год.

Ранее во вторник сообщалось, что Россия и Белоруссия не пришли к согласию по дорожной карте отмены роуминга между странами. Подписание документа планировалось еще до конца сентября, но стороны остались с двумя нерешенными вопросами.

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